Halo Infinite estará presentando su primer torneo LAN el día de hoy con el Halo Championship Series Kickoff Major Raleigh 2021, pero incluso una competencia tan prestigiosa como esta se está viendo afectada por la escasez de Xbox Series X que ha estado presente desde el lanzamiento de la consola el año pasado.

En lugar de utilizar un Series X tradicional para este torneo, los participantes utilizarán kits de desarrollo descritos como “funcionalmente idénticos”. Estas consolas estarán operando en modo ‘Comercial’ así que será exactamente la misma experiencia. Y es que como te decía anteriormente, esto tiene que ver con la escasez.

Heads up open bracket players – you’ll be playing this weekend on Series X development consoles. They’re functionally identical and will be operating in “Retail” mode so it’s the exact same experience, they just look a little different.

Why? Global supply chain shortage is real.

