Embracer adquiere a Dark Horse Comics

El día de hoy se dio a conocer que Embracer Group, empresa matriz de Koch Media, THQ Nordic y más, ha adquirido a Dark Horse Comics, la tercera editorial de cómics más grande de Estados Unidos, con más de 300 propiedades, tanto originales como licenciadas.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Dark Horse Group formará parte de Embracer Group, con las negociaciones planeadas para concluir a principios de 2022. De esta forma, se espera que la editorial comience a desarrollar propiedades transmedia, y se fortalezcan las licencias por medio de PC, consolas, realidad virtual y dispositivos móviles. Esto fue lo que comentó Mike Richardson, CEO y fundador de Dark Horse, al respecto:

“No puedo expresar la emoción que siento cuando Dark Horse entra en este nuevo capítulo de nuestra historia. Las sinergias que existen con la red de empresas Embracer prometen nuevas y emocionantes oportunidades no solo para Dark Horse, sino también para los creadores y las empresas con las que trabajamos. He tenido varias conversaciones interesantes con el director ejecutivo de Embracer, Lars Wingefors, y estoy muy impresionado con él y con lo que él y su equipo han construido. Debo decir que el futuro de nuestra empresa nunca ha sido tan brillante”.

Dark Horse Comic fue creado en 1986, y desde entonces ha fortalecido su presencia en el mercado al darle un hogar a las historias de The Mask, Time Cop, Father’s Day, Hellboy, y Ghost, licenciar nuevos capítulos para Star Wars, Avatar y más. De igual forma, esta compañía es la encargada de la licencia de mangas como Berserk, Lone Wolf & Cub, y más. Por si fuera poco, también son los responsables de las locaciones de libros como The Legend of Zelda: Hyrule Historia, Final Fantasy Ultimania, y más libros de artes de videojuegos.

En temas relacionados, en lugar de crear nuevas IP, THQ Nordic las intercambia con otros estudios. De igual forma, esta compañía ha adquirido a los desarrolladores de la serie de Metro.

Vía: Embracer Group