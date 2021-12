Uno de los grandes nominados durante The Game Awards de este año, fue Ratchet & Clank: Rift Apart. Si bien el trabajo de Insomniac Games no se llevó a casa la estatuilla de Juego del Año, recientemente se llevaron a cabo los PlayStation Awards, en donde los fans sí le otorgaron el preciado reconocimiento a este título de PS5.

Al igual que otros medios y organizaciones, PlayStation llevó a cabo un evento en donde los fans pudieron votar en diversas categorías. De esta forma, se dio a conocer que Ratchet & Clank Rift Apart no solo ganó el GOTY de 2021 para un título de PS5, sino que también obtuvo Mejor dirección de arte, Mejor uso del DualSense y Mejor presentación gráfica en esta ceremonia. Estos fueron todos los ganadores:

MEJOR PERSONAJE

-Trofeo de platino: Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

-Trofeo de oro: Rivet (Ratchet & Clank: Rift Apart)

-Trofeo de plata: Tenzo (Ghost of Tsushima Director’s Cut)

-Trofeo de bronce: Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

MEJOR HISTORIA

-Trofeo de platino: Resident Evil Village

-Trofeo de oro: Life is Strange: True Colors

-Trofeo de plata: Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Trofeo de bronce: Ratchet & Clank: Rift Apart

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

-Trofeo de platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

-Trofeo de oro: Little Nightmares II

-Trofeo de plata: It Takes Two

-Trofeo de bronce: Hades

MEJOR BANDA SONORA

-Trofeo de platino: Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Trofeo de oro: Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

-Trofeo de plata: Final Fantasy VII Remake Intergrade

-Trofeo de bronce: Nier Replicant ver. 1.22474487139

MEJOR EXPERIENCIA MULTIJUGADOR

-Trofeo de platino: It Takes Two

-Trofeo de oro: Call of Duty: Vanguard

-Trofeo de plata: Battlefield 2042

-Trofeo de bronce: Final Fantasy XIV: Endwalker

MEJOR JUEGO DE DEPORTES

-Trofeo de platino: FIFA 22

-Trofeo de oro: Hot Wheels Unleashed

-Trofeo de plata: Riders Republic

-Trofeo de bronce: NBA 2K22

MEJORES CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD

-Trofeo de platino: Ghost of Tsushima Director’s Cut

-Trofeo de oro: Ratchet & Clank: Rift Apart

-Trofeo de plata: Far Cry 6

-Trofeo de bronce: Marvel’s Guardians of the Galaxy

MEJOR USO DEL DUALSENSE

-Trofeo de platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

-Trofeo de oro: Ghost of Tsushima Directors Cut

-Trofeo de plata: Returnal

-Trofeo de bronce: Resident Evil Village

MEJOR PRESENTACIÓN GRÁFICA

-Trofeo de platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

-Trofeo de oro: Resident Evil Village

-Trofeo de plata: Far Cry 6

-Trofeo de bronce: Kena: Bridge of Spirits

MEJOR RELANZAMIENTO

-Trofeo de platino: Ghost of Tsushima Director’s Cut

-Trofeo de oro: Final Fantasy VII Remake Intergrade

-Trofeo de plata: Mass Effect Legendary Edition

-Trofeo de bronce: Nier Replicant ver. 1.22474487139

JUEGO INDEPENDIENTE DEL AÑO

-Trofeo de platino: Kena: Bridge of Spirits

-Trofeo de oro: Hades

-Trofeo de plata: Doki Doki Literature Club Plus!

-Trofeo de bronce: Disco Elysium – The Final Cut

JUEGO DEL AÑO PARA PLAYSTATION VR

-Trofeo de platino: Hitman 3

-Trofeo de oro: Doom 3 VR Edition

-Trofeo de plata: Sniper Elite VR

-Trofeo de bronce: I Expect You To Die 2

JUEGO DEL AÑO PARA PLAYSTATION 4

-Trofeo de platino: Resident Evil Village

-Trofeo de oro: It Takes Two

-Trofeo de plata: Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Trofeo de bronce: Far Cry 6

JUEGO DEL AÑO PARA PLAYSTATION 5

-Trofeo de platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

-Trofeo de oro: Resident Evil Village

-Trofeo de plata: Returnal

-Trofeo de bronce: Marvel’s Guardians of the Galaxy

JUEGO MÁS ESPERADO DE 2022 EN ADELANTE

-Trofeo de platino: Marvel’s Spider-Man 2

-Trofeo de oro: Elden Ring

-Trofeo de plata: Horizon Forbidden West

-Trofeo de bronce: Hogwart’s Legacy

ESTUDIO DEL AÑO

-Trofeo de platino: Insomniac Games

-Trofeo de oro: Square Enix

-Trofeo de plata: Capcom

-Trofeo de bronce: Bandai Namco

Como pudieron ver, Insomniac Games también ganó Estudio del Año, y Marvel’s Spider-Man 2 es uno de los juegos más esperados por los fans. Sin duda alguna, este fue un año para ser un usuario de PlayStation. En temas relacionados, estos fueron los peores juegos del año, de acuerdo con Metacritic.

Nota del Editor:

Ratchet & Clank: Rift Apart merece toda la atención del mundo. Tal vez en The Game Awards no se le hizo justicia a este título, pero los fans saben que el trabajo de Insomniac Games vale mucho la pena, y una clara demostración del poder de la nueva consola de PlayStation.

Vía: PlayStation Blog