Durante el Nintendo Direct de la semana, muchos esperaban con ansias el anuncio de Mario Kart 9. Sin embargo, fueron recibidos con el Booster Course Pass, un DLC que agrega 48 pistas a Mario Kart 8 Deluxe. Estos niveles no son originales, sino que son reimaginaciones de escenarios que hemos visto a lo largo de la serie. Aunque hubo muchos emocionados, otros más no están contentos con la forma en que se ve este contenido adicional.

Por medio de Twitter, varios fans comenzaron a notar que el aspecto visual de las nuevas pistas no está al nivel de lo que actualmente encontramos en Mario Kart 8 Deluxe. En general, se habla sobre una versión más caricaturizada que contrasta con el aspecto realista que está disponible en estos momentos. Esto fue lo que se comentó:

I dunno if this is gonna bother people but I feel like it should be pointed out:

The tracks they're adding to MK8 Deluxe look completely different from the courses in the original game.

The artstyle looks just like the Mario Kart Tour app, how do y'all feel about this? pic.twitter.com/7iyvJr56zk

