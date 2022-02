Uno de los anuncios menos esperados del Nintendo Direct de ayer fue el nuevo DLC para Mario Kart 8 Deluxe. A lo largo del 2022 y 2023, este título recibirá 48 pistas adicionales. Todo esto estará incluido en un paquete que se obtiene con una suscripción al Nintendo Switch Online + Expansion Pack, o al pagar $24.99 dólares adicionales. De esta forma, muchas personas se dieron cuenta de que es más barato obtener este contenido extra, que desbloquear a Diddy Kong en Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour es un juego free-to-play disponible en dispositivos iOS y Android. De esta forma, el sistema de monetización es diferente. Sin embargo, muchos usuarios expresaron su descontento al enterarse de que gastar $24.99 dólares por las 48 pistas adicionales de Mario Kart 8 Deluxe, es más barato que desbloquear a Diddy Kong por $39.99 dólares en el título para móviles.

It costs less money to buy 48 more courses in Mario Kart 8 than it does to buy Diddy Kong in Mario Kart Tour pic.twitter.com/qDg7q2qkFP

— Ramen (@RamenBomber) February 9, 2022