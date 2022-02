Microsoft quiere llevar Call of Duty al Switch

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft le ha preocupado a más de una persona que los juegos de Call of Duty se vuelvan una exclusiva de Xbox. Aunque esto aún está por verse una vez que la adquisición logre completarse, el presidente de Microsoft asegura que esto no sucederá, e incluso tiene la intención de llevar a Call of Duty al Nintendo Switch.

En una reciente entrevista con CNBC, Brad Smith, presidente de Microsoft, señaló que le encantaría llevar a Call of Duty y otras franquicias de Activision Blizzard al Nintendo Switch una vez que sea posible. Esto fue lo que comentó:

“Una de las cosas que tenemos muy claras a medida que avanzamos con la revisión regulatoria de esta adquisición, es que grandes títulos como Call of Duty de Activision Blizzard seguirán estando disponibles en PlayStation. Nos gustaría traer [Call of Duty] a los dispositivos de Nintendo. Nos gustaría traer los otros títulos populares que tiene Activision Blizzard y asegurarnos de que sigan estando disponibles en PlayStation [y] que estén disponibles en Nintendo”.

Es importante mencionar que el Switch sí cuenta con varios juegos de Activision Blizzard, como Crash Bandicoot 4: It’s About Time y Diablo II: Resurrected. Sin embargo, el último título de Call of Duty que vimos en una consola de Nintendo, fue Ghost en 2013. Aunque por el momento esto es solo un deseo por parte de Smith, nada descarta la posibilidad de que el siguiente trabajo de Infinity Ward, o algunos de los estudios a cargo de esta serie, llegue a la consola híbrida.

En temas relacionados, este es el primer teaser del siguiente Call of Duty. De igual forma, Microsoft reitera que esta serie seguirá saliendo en consolas de PlayStation.

Nota del Editor:

Aunque sería interesante ver los nuevos juegos de Call of Duty en Switch, lo más seguro es que Smith se refiera principalmente a Warzone. Considerando que Apex Legends y Fortnite ya están disponibles en esta plataforma, no sería sorpresa que el tercer gran battle royale del momento también llegue a esta consola en un futuro.

Vía: CNBC