Desde el año pasado se viene rumoreando que el Call of Duty de este año será una secuela directa para el reboot de Modern Warfare. Hasta la fecha no habíamos tenido confirmación oficial sobre esto, pero un reciente tweet de Infinity Ward efectivamente confirma que el Capitán Price y el resto de Bravo Six volverán en 2022.

Vía Twitter, el equipo publicó un breve mensaje pero que al mismo tiempo, nos confirma la existencia de Call of Duty: Modern Warfare 2:

“Una nueva generación de Call of Duty llegará pronto. Manténgase helados.”

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Infinity Ward no solamente es el estudio responsable por los juegos de Modern Warfare, sino que la frase “Stay frosty” es emblemática de esta franquicia, confirmando así que la entrega de este año sí será una secuela. Parece que sus desarrolladores estarán compartiendo nuevos detalles dentro de poco, pero al menos ya tenemos confirmación oficial.

Nota del editor: Modern Warfare es una de las franquicias más queridas de todo Call of Duty, por lo que es una buena oportunidad para Activision e Infinity Ward de redimirse y entregarnos un título que le de nueva vida a CoD. Esperemos que sí hayan aprendido de sus errores pasados.

Via: Twitter