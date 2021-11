Todavía ni siquiera ha salido Call of Duty: Vanguard, pero parece que no solo se filtró el nombre del siguiente Call of Duty, sino que también tenemos los primeros detalles en cuanto a su historia y jugabilidad. Aparentemente, este título será mucho más violento que el primero y podría introducir elementos totalmente nuevos a la franquicia.

Tom Henderson, confiable insider de Call of Duty y Battlefield, ha revelado los primeros detalles sobre Call of Duty: Modern Warfare 2, que como su nombre lo indica, será una secuela directa del reboot que salió en 2018. Según Henderson, el título tendrá un sistema de moralidad basado en decisiones, las cuales tendrán un impacto en la narrativa, la cual tendrá escenas explícitas de violencia y gore. En cuanto a su historia, se dice que estará centrada en el conflicto contra los cárteles de drogas en Colombia, algo que ya se había rumoreado anteriormente.

Por otra parte, Henderson menciona que la inteligencia artificial de los enemigos ha sido mejorada totalmente, por lo cual ahora tendremos reacciones mucho más “realistas y naturales” durante las balaceras, así como un nuevo sistema de ansiedad que bloqueará algunas de nuestras armas, haciendo así que los enfrentamientos sean mucho más tensos.

Para terminar, este insider afirma que la Task Force 141 regresará para esta nueva entrega, aunque claro, con nuevos personajes como John “Soap” MacTavish y Simon “Ghost” Riley. Por supuesto, Activision todavía no ha dicho y ni dirá nada al respecto, menos ahora que CoD: Vanguard se encuentra justo a la vuelta de la esquina.

Nota del editor: Modern Warfare es posiblemente mi saga favorita dentro de Call of Duty, por lo que el remake/reboot de 2019 definitivamente fue una excelente noticia para mí. Saber que esta serie continuará en 2022 me emociona bastante, y espero que esta secuela pueda cumplir expectativas.

Via: VGC