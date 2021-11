Aquí el nuevo teaser de la película de Morbius

Con Spider-Man: No Way Home a poco más de un mes de distancia, muchos se siguen preguntando cuál será el futuro de este personaje en los cines. Mientras esperamos una respuesta, Sony está preparando el terreno para la llegada de Morbius a principios del próximo año, y un nuevo teaser de esta cinta ha llegado.

Como se ha vuelto una costumbre, el día de hoy se reveló un teaser de Morbius, el cual nos prepara para el nuevo tráiler que llegará el día de mañana. Aquí podemos escuchar a Jared Leto, actor encargado del papel principal, hablando sobre la importancia de este vampiro en Marvel y los retos de interpretar a un personaje de este tipo.

El primer avance de esta cinta confirmó que Michael Keaton, quien interpretó al Vulture en Spider-Man: Homecoming aparecerá en Morbius. Aunque por el momento no hay algo confirmado al 100%, se ha señalado que esta película estará relacionada con el MCU de alguna forma u otra. Por el momento no hay una explicación clara, pero no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta, ya que Morbius llegará a los cines el próximo 28 de enero de 2022.

En temas relacionados, se han confirmado más villanos para Spider-Man: No Way Home. De igual forma, Kevin Feige habla sobre el final de Venom: Let There Be Carnage.

Vía: Sony Pictures