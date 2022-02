Scream 6 ya está oficialmente en desarrollo

Después del éxito que fue Scream 5, Paramount ya dio luz verde para una secuela a cargo de Spyglass. Se anticipa que la producción de esta nueva entrega arranque este mismo año con James Vanderbilt y Guy Busick escribiendo el guion y Matt Bettinelli-Olpin, Radio Silence, y Tyler Gillett de vuelta en la dirección.

Paramount agradeció a los fans por la cálida recepción que tuvo Scream 5 entre la comunidad, y promete muchas sorpresas para la nueva película:

“Estamos tremendamente agradecidos con los fans en todo el mundo que entusiásticamente recibieron nuestra película. No podemos esperar para que las audiencias vean lo que Radio Silence, Jamie y Guy, y Project X tienen preparado para la familia Woodsboro.”

Scream 5, a pesar de haberse enfrentado a Spider-Man: No Way Home en taquilla, logró recaudar más de $30.6 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante su primer fin de semana, derrocando así a la más reciente aventura del arácnido. Desafortunadamente, no tenemos idea de cuándo es que pueda estrenarse Scream 6.

Via: IGN