Scream supera a Spider-Man: No Way Home en taquilla

A lo largo de un mes, Spider-Man: No Way Home se mantuvo como la cinta más taquillera en Estados Unidos. Sin embargo, esta racha llegó a su fin en los últimos días, ya que la nueva película de Scream se convirtió en la película más taquillera de la última semana en este mercado.

Durante su primer fin de semana, la nueva película de Scream logró recaudar más de $30.6 millones de dólares en los cines de Estados Unidos. Esta cantidad logró superar a los $20.8 millones de Spider-Man: No Way Home, destruyendo su racha de un mes.

Esto era algo inevitable. Scream no solo representa un nuevo capítulo en una de las series más amadas del cine de terror, sino que llegó al mercado durante un fin de semana largo en Estados Unidos, atrayendo así a más personas. Junto a esto, No Way Home ya se encuentra en un periodo en donde la cantidad de asistentes a las salas va disminuyendo poco a poco.

Pese a que Spider-Man: No Way Home ha perdido su primer lugar, la cinta se sigue proyectando en gran parte del mundo, lo que significa que las ganancias generales aún no se terminan, y el potencial de que esta película se convierta en una de las más taquilleras de la historia sigue presente.

Vía: Variety