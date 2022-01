Desde hace un par de meses ha circulado un rumor en donde se señala que PlayStation ya está trabajando en el competidor de Game Pass. Aunque esta información aún necesita una confirmación oficial, Phil Spencer, jefe de Xbox, se ha unido a esta conversación, y ve esta decisión como el paso correcto para la dirección en la que se mueve la industria.

En una reciente entrevista con IGN, Spencer fue cuestionado sobre los rumores de un servicio similar a Game Pass de la mano de PlayStation. En sus declaraciones, el jefe de Xbox ha señalado que está contento con la mayor cantidad de opciones que tendrían los usuarios en un futuro. Esto fue lo que comentó:

“Como saben, muchas de estas cosas en realidad se entrelazan entre sí, desde [la compatibilidad con versiones anteriores] en términos de una forma de construir una biblioteca de juegos que tenemos disponibles para PC y consola simultáneamente […] sabiendo que Game Pass llegará y queremos llevar Game Pass a múltiples plataformas, todas estas decisiones se apilan sobre sí mismas. No pretendo que suene como si lo hubiéramos resuelto todo, pero creo que la respuesta correcta es permitir que sus clientes jueguen los juegos que quieren jugar, dónde quieren jugarlos y darles la opción de elegir cómo jugar, construir su biblioteca y ser transparente con ellos sobre cuáles son nuestros planes en términos de nuestras iniciativas de PC y nuestras iniciativas de generación cruzada y otras cosas. Entonces, cuando escucho a otros hacer cosas como Game Pass o venir a la PC, tiene sentido para mí porque creo que esa es la respuesta correcta”.

Pese a las similitudes que se encuentran entre estos dos servicios, Spartacus, el nombre clave de la plataforma de PlayStation, no ofrecería juego en la nube, ni lanzamientos día uno de los grandes títulos, y no se habla sobre una versión para PC. En su lugar, este proyecto sería similar a Nintendo Switch Online, en la forma en que ofrecerá juegos de diversas generaciones, sin olvidarse de los beneficios de PS Plus.

Con una supuesta revelación planeada para la primavera de este año, solo nos queda esperar y ver cuáles son los verdaderos planes de PlayStation para este mercado. En temas relacionados, se ha filtrado la lista de juegos que abandonarán Xbox Game Pass este año.

Nota del Editor:

Es bueno ver que Phil Spencer se ve contento con una competencia sana en este mercado. Sin embargo, considerando la situación actual, queda claro que Xbox Game Pass sigue siendo el servicio preferido por el público, será interesante ver si PlayStation puede cambiar esto.

Vía: IGN