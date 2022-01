Después de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, parece que nada es imposible para Marvel y Disney. De esta forma, varios rumores han señalado que en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, veríamos el regreso de actores como Hugh Jackman en el papel de Wolverine, así como una versión de Iron Man a cargo de Tom Cruise.

Recientemente, el sitio de BGR compartió una serie de filtraciones que ofrecen varios detalles sobre la historia de esta esperada película. Uno de los puntos más destacados ha señalado que durante el último acto, la cinta se convertirá en un homenaje al legado de Marvel en el cine, y veríamos una gran lista de cameos.

Aquí se menciona a Hugh Jackman como Wolverine, a Patrick Stewart en el papel del Profesor X, a Ian McKellen una vez más como Magneto, a Halle Berry dándole vida a Storm, y a James Marsden en el rol de Cíclope. Junto a esto, se habla del regreso de Edward Norton y Eric Bana, quienes se encargaron de interpretar a Hulk en pasadas películas. También se hace mención de Ryan Reynolds repitiendo a Deadpool, así como a Nicholas Cage como Ghost Rider.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos es Tom Cruise como una variante de Iron Man. Aunque por el momento no hay algo confirmado, rumores han señalado que este actor fue considerado para el papel de Tony Stark para la primera película del MCU. Como siempre, por el momento no hay información oficial, y considerando el historial de Marvel en este apartado, es muy seguro que las respuestas que buscamos las encontremos hasta que la película llegue a los cines.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness llegará a los cines el próximo 4 de mayo de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar el primer tráiler de esta cinta.

Nota del Editor:

Si bien estos cameos suenan muy interesantes, mientras más personajes aparezcan, será más difícil balancear el fan service con la historia de la película. Sin embargo, Marvel ha demostrado que son capaces de llevar esta tarea titánica, así que solo queda esperar.

Vía: BGR