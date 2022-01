Los tramposos han sido uno de los temas más llamativos dentro de la escena de Call of Duty en los últimos años. Aunque a nadie le gusta ver a estas personas ganar, el caso contrario resulta en una serie de carcajadas. Esto fue lo que le sucedió a un streamer, quien intentó hacer trampa, pero sus planes resultaron en burlas cuando simplemente sus planes no se llevaron a cabo.

Recientemente, HackingFredward, un streamer de Facebook, realizó una transmisión de Call of Duty Warzone, en donde planeaba hacer uso de sus trampas para ganar. Sin embargo, y para su sorpresa, sus artimañas no funcionaron, dejando en claro que no puede competir contra jugadores profesionales. Esto resultó en una serie de burlas por parte de otros usuarios.

2 mins of a cheater UPSET over his cheats not working 😂😂 credit: @oG_JlMMY pic.twitter.com/AGzIWUK7f7 — NYSL Mavriq (@MavriqGG) January 16, 2022

Aunque por el momento no hay un comentario por parte de Activision al respecto, a HackingFredward no le funcionó su plan debido a que el nuevo sistema anti-trampas para Call of Duty intervino para hacer que ninguna de sus balas conectara con sus competidores, dejándolo expuesto para todo el mundo.

Vía: NYSL Mavriq