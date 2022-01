Call of Duty 20222 podría adelantar su lanzamiento

Tal parece que el nuevo Call of Duty para este año podría lanzarse tan pronto como en octubre. Múltiples insiders han señalado que la secuela para Modern Warfare sería revelada oficialmente durante el verano de 2022, y aparentemente, Activision quiere adelantar su lanzamiento debido a las malas ventas que tuvo Call of Duty: Vanguard.

De acuerdo con Tom Henderson, existe una alta posibilidad de que Activision e Infinity Ward revelen Modern Warfare 2 en algún punto de este verano. Lo realmente importante es que Modern Warfare 2 sería lanzado en octubre 2022. Henderson declara que esto se debe principalmente a las malas ventas de Vanguard.

As expected, it’s looking like this year’s Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard’s poor sales performance, with a “big” Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

