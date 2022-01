Cada vez falta menos para el lanzamiento de Dying Light 2, por lo que últimamente Techland ha estado dando todo tipo de detalles a través de redes sociales. A principios de la semana revelaron que terminar el juego al 100% requeriría de por lo menos 500 horas, y ahora prometen que, tal y como ocurrió con el título original, esta secuela estará recibiendo contenido adicional por los próximos cinco años.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI

— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022