¿Te gustaría tener un juego con hasta 500 horas de contenido? Si tu respuesta fue ‘sí’, entonces tal vez valga la pena que le eches un vistazo a Dying Light 2 el próximo mes de febrero. Y es que de acuerdo con Techland, estudio detrás del proyecto, terminarlo al cien por ciento te tomará esta enorme cantidad de horas, pero parece que hubo un error en su comunicación.

El pasado fin de semana, Techland compartió una publicación en Twitter diciendo que terminar Dying Light 2 en su totalidad te llevará más de 500 horas:

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you’ll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA

— Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022