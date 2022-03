¿Superman existe en el universo de The Batman?

Días atrás, Matt Reeves, director de The Batman, mencionó que esta película sería el inicio de su propio universo cinematográfico. Esto quiere decir que la nueva aventura de El Caballero de la Noche no formará parte del DCEU como lo conocemos, pero eso no quiere decir que su director no vaya a considerar utilizar algunos de los otros personajes de DC, como Superman por ejemplo.

Platicando con Collider, Reeves habló sobre la posibilidad de que el Batman de Robert Pattinson algún día pudiese enfrentarse contra su propia versión de Superman, tal vez en una secuela. Si bien la idea no fue descartada al cien por ciento, el cineasta prefiere tomarse las cosas con calma. En sus propias palabras:

“Supongo que no es imposible creer que en algún momento podrían conectarse a otra cosa, pero ese no era mi interés en esto, y tampoco es mi interés en lo que haríamos en las secuelas por el momento. Siento que el objetivo de nosotros al trabajar con este elenco increíble y este equipo increíble para realizar esta película es dar una versión fresca y diferente de estos personajes. Hay un montón de grandes personajes en el mundo de Gotham y la idea de apoyarme en eso, ese es realmente mi interés en este momento.”

Como ya viste, la prioridad para Reeves actualmente es simplemente enfocarse en los personajes más cercanos a Batman y si en algún futuro la situación se presta para incorporar a otros personajes del DCEU, entonces no ve por qué no hacerlo.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Pues The Batman ya fue lo suficientemente exitosa con la crítica, y ahora solo queda esperar por conocer qué sigue después. Creo que eventualmente el personaje terminará por ser la llave entre todos los otros héroes y villanos de DC, pero seguramente todavía faltan muchos años más para que eso suceda.

Via: Collider