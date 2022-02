Avengers: Age of Ultron tal vez no sea la mejor película de este equipo de superhéroes, pero definitivamente tuvo un impacto importante en el futuro del MCU. Este largometraje se volvió mucho más relevante conforme el universo cinematográfico de Marvel se empezó a ampliar, y ahora parece que sus influencias incluso llegaron hasta el manga de My Hero Academia.

Actualmente, el manga de My Hero Academia está llevando a cabo el arco final, por lo que nos espera mucha acción por delante. All For One está determinado a terminar con la sociedad cueste lo que cueste, y nuestros héroes ya tienen un par de ideas sobre cómo detenerlo. Y una de estas ideas parece haber salido directamente de Age of Ultron.

Los fans no perdieron el tiempo y rápidamente descubrieron una similitud entre My Hero Academia y Age of Ultron. Todo se desató cuando el capítulo 345 del manga nos mostró la forma en que nuestros héroes habían contenido a Shigaraki, y los fans tanto del anime como de Marvel descubrieron lo siguiente:

Como pudiste ver, Shigaraki fue contenido en los cielos puesto que la UA High School ahora está flotando gracias a unos propulsores. La escuela también está rodeada por una barrera reforzada, pero ciertamente hay similitudes con lo que vimos en Age of Ultron.

Via: ComicBook