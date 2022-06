Crean fases de las películas de Dragon Ball al estilo UCM

Desde que Disney adquirió Marvel hace algunos años, siempre se ha creado un esquema que engloba las diferentes fases de las películas y series del estudio a manera de cronología. Esto ha llevado a la elaboración de un chiste en internet, mismo que pone a Dragon Ball de por medio, colocando a sus proyectos dentro de una línea de tiempo.

El usuario de Twitter, SLOplays, compartió una imagen similar a las que siempre presenta Marvel. Solo que ahora se incluyen lanzamientos de Dragon Ball al estilo de la producción de Disney. Muchos de estos títulos son inventados, ya que la franquicia japonesa no lanza trabajos cinematográficos tan seguido, pero es interesante darle un vistazo a los títulos.

Aquí la imagen:

When Dragon Ball gets taken over by Kevin Feige pic.twitter.com/3u7eOawLcg

— SLO (@SLOplays) June 26, 2022