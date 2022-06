Al parecer, el creador de Dragon Ball está trabajando en un nuevo proyecto

Algo que tiene sorprendidos a los fans de Dragon Ball, es que su creador Akira Toriyama casi no ha tenido descanso desde que la franquicia regresó a la relevancia con la saga de Super. Esto se ha demostrado con el manga, el anime y las películas, y ahora parece ser que el creativo está mirando hacia el horizonte, dado que ya está trabajando en un nuevo proyecto.

En una entrevista con la revista V-Jump de Shueisha que celebró el lanzamiento de Dragon Ball Super: Super Hero, el productor Akio Iyoku habló sobre el estado actual y reveló que Akira Toriyama ya está comprometido con nuevos proyectos de la serie. Actualmente no se puede hablar nada al respecto, pero se comenta que el creador siempre mira hacia el futuro.

Dragon Ball Room Head, Akio Iyoku confirms that a new DBS project is already in the works! Full Translation of the specific QnA posted in this month’s V Jump! pic.twitter.com/4vNpu2oDxq

