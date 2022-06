Creador de Dragon Ball revela la última forma de Cell y Piccoro

Hace algunas semanas los espectadores de Japón ya tuvieron la oportunidad de ver la nueva película Dragon Ball Super: Super Hero en todas las salas de cine de dicho país. La recepción ha sido mixta, pero algo con lo que se está de acuerdo es con las diferentes transformaciones de personajes, aquí se incluyen dos nuevas ligadas a personajes icónicos.

Mediante las redes sociales, el autor de la obra, Akira Toriyama, se olvidó un poco de la regla que establece no contar spoilers hacia los fanáticos, pues mostró un nuevo arte de Piccoro y Cell con sus últimas fases. Lo mejor, es que para quienes asistan a la cinta después del 25 junio, podrán obtener dichos dibujos impresos en una imagen conmemorativa.

Aquí puedes ver los artes:

Piccolo and Ultimate Weapon Illustration Drawn by Akira Toriyama 😮

This will be a present for those who go watch the movie after 25 June. They will get one of these two at random.

