Al parecer, 343 dejará el motor de Halo Infinite para cambiar a otro

Sin duda, Halo Infinite no terminó por ser un éxito para Xbox, dado que sus servidores no han sido de total agrado, a eso se le suma la cancelación del multijugador cooperativo en pantalla dividida. Y ahora, se menciona que habría un cambió de motor gráfico para el futuro, esto incluye deshacerse del Slipspace Engine para pasar a otra herramienta conocida.

Concretamente se trata de Unreal Engine, el cual está actualmente en su quinta versión. Este reporte viene directamente del periodista Jeremy Penter, quién escucho de fuentes confiables que Microsoft optará por hacer este cambio. Y esto se debe a todos los problemas que les supuso el Splipspace Engine durante el desarrollo del último juego.

I can only confirm that many sources are saying this and very clear that it's already been decided and Halo is for sure switching to Unreal.

I feel like it's time for other switches behind the scenes including people leaving and their past problems.

Unreal is a great choice. https://t.co/8KxMqREWIk

— ACG (@JeremyPenter) October 2, 2022