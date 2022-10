Después del lanzamiento de Horizon Forbidden West en febrero de este año, Guerrilla Games se ha mantenido en silencio sobre el futuro de esta serie. Si bien sabemos que Call of the Mountain estará disponible en PSVR2, no hay algo claro sobre las siguientes aventuras de Aloy. Sin embargo, parece que un DLC para la segunda entrega ya estaría en desarrollo.

Recientemente, Lance Reddick, actor que interpreta a Sylens, compartió un video en sus redes sociales con el mensaje de “Trabajando duro… en una sesión para Horizon Forbidden West”. Inmediatamente, este mensaje fue eliminado, aunque pruebas de su existencia sigue circulando en línea. Pese a que no se da más información, se ha señalado que una expansión o DLC para la secuela podría estar en camino.

Recordemos que Horizon Zero Dawn recibió The Frozen Wildlands un par de meses después de su lanzamiento en 2017. De esta forma, no se descarta algún tipo de DLC para Forbidden West para los próximos meses. Considerando que el calendario de lanzamiento de PlayStation después de God of War Ragnarok no está del todo claro, una expansión de este tipo sería perfecta en lo que esperamos la llegada de otros títulos de gran nivel.

Junto a esto, otro rumor ha señalado que un remake de Horizon Zero Dawn ya estaría en camino a PlayStation 5. Solo nos queda esperar y ver cuáles son los planes de Guerrilla Games para esta serie.

Nota del Editor:

DLC para Horizon Forbidden West sería algo muy interesante. El juego base es extenso, con diversos biomas para explorar, así que regresar a este mundo con un territorio totalmente nuevo, y con una historia que nos prepare para la siguiente entrega, sería algo que los fans seguramente podrán apreciar.

Vía: VGC