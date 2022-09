Rumor sugiere que Bonnie Ross dejó 343 por el desastre de Halo Infinite

Hace algunos días atrás, se confirmó que Bonnie Ross, fundadora de 343 Industries habría dejado de trabajar en la compañía debido a problemas que involucran a su familia y temas de salud. Y si bien, muchos fanáticos de saga Halo confiaron en sus palabras, parece ser que no se ha develado toda la información, misma que se relacionaría al último juego.

Según el Insider conocido como Brad Sams, la salida de Bonnie Ross se debe en su mayoría al fracaso que presentó Halo Infinite, dado que si bien la campaña no estuvo mal, el apartado de multijugador en línea tarda bastante en actualizar sus temporadas. A eso le podemos agregar detalles como la cancelación del multijugador en pantalla dividida de forma local.

Esto es lo que comentó el Insider:

Halo Infinite no está en buena forma. No está en una buena posición, no ha estado a la altura de los objetivos que Microsoft se planteó inicialmente para 343 cuando lanzó esto. Tampoco está a la altura del aspecto financiero, por lo que he oído.

Escuché de varias personas que se trata de una reorganización de la administración de Microsoft después de lo que anunciaron para la tercera temporada. Creo que esta publicación de información más reciente fue la última gota que colmó el vaso… Esto es Microsoft haciendo un gran cambio.