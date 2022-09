Estos son los juegos más esperados según las búsquedas en Google

A día de hoy, la mejor manera de buscar noticias o información de los juegos que esperamos está a una ventana de distancia, pues el buscador de Google es la mejor herramienta. Y ahora, un nuevo estudio está confirmando la lista con los títulos que más está esperando la gente, mismos que realmente no sorprenden debido a su popularidad.

Im-a-Puzzle fue el responsable en recopilar toda la información, detectando que títulos como el próximo GTA VI es de lo más consultado en el buscado, incluso si no hubo par anada información en meses anteriores. Incluso, Zelda Tears of The Kingdom es uno de los menos buscados por alguna razón, esto a pesar de que los fans quieren que salga ya.

Aquí la lista:

1.- GTA 6: 3.014.790 búsquedas globales

2.- Hogwarts Legacy: 1.641.470 búsquedas globales

3.- God of War: Ragnarok: 1,298.120 búsquedas globales

4.- Overwatch 2: 1.051.850 búsquedas globales

5.- Starfield: 690.490 búsquedas globales

6.- Modern Warfare 2: 627.980 búsquedas globales

7.- Gotham Knights: 570.620 búsquedas globales

8.- Baldur’s Gate 3: 553.690 búsquedas globales

9.- Breath of the Wild 2: 546.890 búsquedas globales

10.- Diablo 4: 519.040 búsquedas globales

Vale la pena mencionar, que GTA VI no se benefició de las filtraciones recientes, pues son búsquedas registradas a partir del momento que Rockstar Games confirmó su desarrollo. Por su parte, sorprende ver en la lista a Starfield, juego de Bethesda que tuvo un retraso a 2023. Y claro, lanzamientos esperados como God of War Ragnarok no podían faltar.

Vía: Im-a-puzzle