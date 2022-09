Google Chrome está pidiendo urgentemente actualizar el navegador

Frecuentemente, los navegadores de cualquier tipo necesitan tener actualizaciones, dado que eso ayuda enormemente al rendimiento de los mismos y a la aplicación de herramientas tipo plug-in. Y ahora, Chrome de Google acaba de recibir una actualización de emergencia, ya que algunos equipos podrían verse vulnerables a posibles problemas de hackeos.

El equipo encargado de revisar el navegador, descubrió un exploit que deja una vulnerabilidad a sistemas operativos como Windows, Mac, Linux entre otros. Por lo que tuvieron que hacer un parche de urgencia. Se menciona que se alojaba en una validación de datos de Mojo, esta quedaba expuesta y así los hackers podrían hacer lo que les plazca.

Empresas como Mountain View, dio visto correcto a lo que reportó Google Chrome, asegurando que la vulnerabilidad sí fue usada por algunas personas. Por su parte, Alphabet no mencionó nada de las afectaciones que tuvo. A eso se le suma que no se ha hecho un recuento de los usuarios que salieron afectados, por lo que no podrían haber sido muchos.

Ante esto, la propia Google está invitando a los usuarios que lleven a cabo esta actualización, presumiblemente se lanzó el pasado 2 de septiembre, pero no en todas las máquinas se activa automáticamente. Por lo que no está de más dar una revisión para conocer la versión del parche, concretamente es la 105.0.5195.102 en el buscador.

