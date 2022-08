Google sufre explosión en su centro de datos

En el mundo del internet los altercados suelen ser muy frecuentes, esto con la caída de páginas web debido al tráfico de gente que quiere entrar a leer un blog y más comúnmente por comprar boletos de espectáculos o productos en concreto. Y hace poco se reportó algo no muy común, dado que hubo una explosión importante en el centro de datos de Google.

El altercado se dio ayer 8 de agosto en este centro ubicado en Omaha, Iowa. Y tres de los electricistas que se encontraban laborando en las instalaciones sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados a Nebraska Medical Center. Tras esto Jim Wood, subjefe del Departamento de Bomberos de Council Bluffs, confirmó que los socorristas se enviaron a las 11:59 a.m.

Is @Google really down right now?!? Or is this just a me problem? #googledown pic.twitter.com/jgWWQwjkO2

— Presley Mullinax (@PresleyMullinax) August 9, 2022