Google habla acerca del rumoreado cierre de Stadia

Es un hecho que Google Stadia no ha sido del agrado de todos los jugadores en el mundo, incluso se encuentra como una de las plataformas menos usadas debido a que su streaming es un tanto complejo. Esto llevó a que hace unos días entrara un rumor bastante fuerte, uno que indicaba el fin del negocio y ante esto, la propia compañía dueña ya salió a dar declaraciones.

Mediante las redes sociales, la cuenta oficial de Stadia dejó claro que no habrá ningún tipo de cierre para la plataforma, incluso están trabajando en traer más juegos grandes para la misma, uno de ellos ya está confirmado, FIFA23. Así que a pesar de todos los problemas, como los estudios que dejaron de trabajar en la compañía, el proyecto aún sigue adelante.

Aquí su tweet original:

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022