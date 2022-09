Kate Winslet es hospitalizada debido a accidente

El medio del espectáculo es verdaderamente extraño, dado que en ciertas ocasiones suceden cosas que las grandes estrellas no se esperan, algunas de ellas son de peligro mortal. Y ahora, se ha confirmado que Kate Winslet ha sufrido de un accidente en sus filmaciones más recientes, lo que la ha llevado de emergencia al hospital para ser atendida.

Esto es lo que mencionó el representante de la actriz en un comunicado:

Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción. Ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana.

La película en la que se encuentra trabajando es una llamada Lee. Este drama se inspira en la biografía de Antony Penrose The Lives of Lee Miller. La nominada al Oscar Ellen Kuras, quien trabajó con Winslet como directora de fotografía en Eternal Sunshine of the Spotless Mind y A Little Chaos , dirige a Lee . Marion Cotillard , Jude Law , Andrea Riseborough y Josh O’Connor también protagonizan.

La película aún no tiene fecha de estreno.

Vía: EW