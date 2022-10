Pokémon Scarlet y Violet nos presenta nueva criatura tipo fantasma

Faltan pocos días para que Pokémon Scarlet y Violet se lancen finalmente al mercado, y por esa razón Nintendo nos ha estado llenando de publicidad las redes sociales, ya sea con pequeños detalles o comerciales grandes. Y ahora, nos revelan otra nueva criatura que seguro va a gustar a los fanáticos que tengan preferencia por el tipo fantasma.

Mediante el twitter oficial de The Pokémon Company, se reveló oficialmente a Greavard, un monstruo con apariencia de perro y que también tiene poderes fantasmales. Por lo que se ve en el video oficial, sólo se podrá atrapar durante la noche, así que los usuarios deberán aventurarse en las praderas para poder acercarse, pelear y posteriormente atraparlo.

Meet Greavard, the Ghost Dog Pokémon! 🐶🕯️

Greavard is so affectionate that paying it any attention will make it so happy that it'll follow you wherever you go. However, Greavard will slowly and inadvertently absorb the life-force of those around it.

