Ya hay primer vistazo a la serie de Fallout para Amazon Prime

Desde hace un tiempo las series de televisión inspiradas en videojuegos han tomado popularidad, esto gracias a las adaptaciones de Castlevania, Resident Evil y más recientemente con Cyberpunk: Edgerunners. Por esa razón, más franquicias de renombre no están perdiendo la oportunidad de trascender y una de ellas es claramente Fallout.

Para celebrar el 25 aniversario de la marca, Prime Video y Kilter Films compartieron el primer vistazo a una escena de la próxima serie actualmente en desarrollo. Se aprecia el interior de una bóveda que se acaba de abrir con una figura parada desde el exterior y mirando a tres habitantes, hay sutiles pistas de qué bóveda parecieran ser originarios.

¡Felicitaciones y feliz 25 cumpleaños! Hicimos algo especial para la ocasión. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films

Vale la pena mencionar que Fallout está siendo adaptado para la TV por Lisa Joy y Jonathan Nolan, los creadores del reboot de Westworld. Se desempeñarán como escritores principales y Todd Howard se unirá como productor ejecutivo. La serie estará protagonizada por Walton Goggins, Ella Purnell y Kyle MacLachlan.

Al igual que con otras series como la próxima The Last of Us para HBO, aún no se ha mencionado alguna fecha de estreno oficial. Sin embargo, se espera que llegue en algún momento del 2023, esto para seguir festejando el aniversario número 25 de la franquicia.

Vía: IGN

Nota del editor: El año 2023 va a ser bastante interesante, no solo en lanzamientos de videojuegos sino también con trabajos que van relacionados a las series. Seguro muchos fanáticos de la franquicia están más que emocionados por el estreno oficial de este programa.