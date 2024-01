One Piece llega con promoción a Burger King

Es un hecho que la franquicia de One Piece es una de las más grandes a nivel mundial, popularidad que ha crecido bastante también en nuestra región, razón por la cual hasta los episodios nuevos nos van llegando de manera semanal a servicios de streaming como Netflix. Con eso en mente, las colaboraciones con otras marcas no se iban a hacer esperar, y en estos momentos la cadena de restaurantes de comida rápida, Burger King, está incorporando una promoción que encantará a los fans.

Concretamente, se están ofreciendo dos menús de personajes icónicos, hablamos de Luffy y Sanji, con hamburguesas de sabor diferente que es posible recuerden bastante a los ingredientes favoritos de cada protagonista. El del capitán de los sombrero de paja se trata de una hamburguesa especial de ternera a la brasa con salsa barbacoa, cebolla caramelizada y otros ingredientes, acompañada de papas y una bebida a elección. A eso se agrega una playera de edición limitada del crossover.

En cuanto al menú del chef de la tripulación, nos ofrece una hamburguesa de filetes de pollo 100% crujientes con salsa de mostaza integral, cebolla derretida y otros ingredientes que le dan un toque adicional, acompañada claramente de papas y refresco. Este también incluye una camiseta negra de edición especial, y su logo es el Jolly Roger de Sanji en caso de que este contase con su propia tripulación de piratas.

Pero eso no es todo, pues el combo de niños incluye sobres con cartas coleccionables que no se trata de las TCG, sino algunas propias del restaurante, en este caso la hamburguesa no es edición especial, sino que se conserva tal cual como siempre ha sido en estos paquetes. Todo esto ya se encuentra disponible en los restaurantes de Burger King, pero con el ligero problema de que es exclusivo hasta el momento de Francia, y aún no se ha mencionado si la distribución también se hará en otros territorios del mundo.

Recuerda que puedes ver One Piece en diversos servicios de streaming.

Vía: Burger King Francia

Nota del editor: Estas promociones son difíciles de que lleguen a latam, en su momento hubo varias de Naruto y Dragon Ball en Japón, pero no se fueron a otras partes del mundo aún cuando Gokú hubiera hecho que los Burger King se abarrotaran en México. En fin, al menos se vale soñar.