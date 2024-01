Filtran el final de Suicide Squad: Kill The Justice League

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente se lance Suicide Squad: Kill The Justice League, juego al cual no le ha ido para nada bien, y eso se debe a que desde los previos la prensa ha quedado decepcionada por el gameplay que se siente digno de entregas free to play. Y si bien ya hay gente con acceso anticipado al título, no han podido entrar a jugar por un cierre de servidores que se siente extraño, aunque eso no ha impedido que ya se filtraran escenas importantes como el final de la historia para estos personajes.

A continuación hablaremos de las cinemáticas de este juego, por lo que si te interesa verlas cuando lo compres, te recomendamos no seguir leyendo la nota. Sin embargo, si piensas no adquirirlo pero quieres conocer la historia, puedes seguir con los párrafos que se encuentran abajo.

Spoilers adelante

Partiendo de la incógnita que nos dejó la trilogía de Arkham hace años, aparentemente el Batman de esa serie morirá aquí. La escena fue compartida en línea casi inmediatamente después del lanzamiento anticipado por el YouTuber Dan Allen Gaming. King Shark deja a Batman en un banco, todavía poseído por Brainiac, antes de que Harley Quinn saque una pistola y le dispare en la cabeza.

La silla y Batman, caen hacia atrás, mientras la cámara se eleva a una vista aérea, mostrando su cadáver sin vida tendido. Superman se enfoca poco después, riéndose del Suicide Squad y nos dice lo siguiente: “Uno de los mejores héroes del mundo, apagado por… esto“.

Esto no le ha parecido para nada bien a los fans, a pesar de que el personaje no ha caído por las razones que se piensa, dado que están terminando con su vida bajo la influencia de este villano, dado que no se le ve recuperar la consciencia en ningún segundo de la escena. A eso se suma que el nombre del juego tiene sentido, ya que este grupo se está encargando de derrotar a los héroes no solo porque sí, sino por el hecho de que están totalmente corruptos, razón que podría traer el fin del mundo.

Las gráficas no están para nada mal, pero el problema es la manera en que Batman murió, y en los comentarios de los fans nos podemos dar cuenta que se ha sentido como un insulto al personaje, dado que no lo dejaron pelear por última vez. Como esta versión del murciélago hizo cosas muy heroicas en los juegos, es muy apreciado, y por ende, querían despedida digna al igual que paso con su actor de voz.

Recuerda que Suicide Squad: Kill The Justice League se lanza el 2 de febrero para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Definitivamente es un final un poco extraño para este juego, pues se esperaba que le quitaran a Batman lo alterado y este viviera de alguna manera. Ya vimos que acabaron con Flash en los primeros tráilers, entonces es posible que vayan por todos los miembros de este club de justicieros.