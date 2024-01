Suicide Squad: Kill the Justice League llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC para el público en general el próximo 2 de febrero de 2024. Sin embargo, aquellos que compraron la Deluxe Edition, ya tienen acceso a la versión final de este título. Como seguramente ya lo notaron, actualmente no hay una solo reseña por parte de algún medio profesional, y esto se debe a que Warner Bros. Games no proporcionó códigos anticipados.

Si bien Warner Bros. Games no tiene la obligación de proporcionar códigos de reseñas a los medios, esto es algo que rara vez vemos en la industria. De esta forma, actualmente no hay contenidos por parte de Atomix, aunque esto no significa que no habrá en un futuro. Esta es una situación en la que muchos profesionales se encuentran en estos momentos.

Pese a que no se proporcionó una razón para no proporcionar códigos anticipados a la prensa, parte de esto se debe a que Suicide Squad: Kill the Justice League es un juego que necesita de una conexión constante y sus correspondientes servidores, por lo que es posible este apartado simplemente no estuvo disponible hasta el día de hoy que comenzó el acceso anticipado.

Sin embargo, el público en general ha llegado a especular que no se enviaron códigos de reseña a la prensa, puesto que Warner Bros. Games y Rocksteady no estaban tan seguros de la calidad de Suicide Squad: Kill the Justice League, algo que no ha sido confirmado hasta el momento. Si bien esto es decepcionante, no es algo nuevo. En el caso de Atomix, pueden esperar nuestra cobertura completa en un futuro.

Con Suicide Squad: Kill the Justice League ya en las manos de múltiples jugadores por medio del acceso anticipado, solo es cuestión de tiempo de que las opiniones finales de este título comiencen a circular por el internet, y nos den una buena idea del tipo de experiencia que ha creado Rocksteady. En temas relacionados, los servidores de este título han sido suspendidos. De igual forma, Joker llegará como un personaje jugable en un futuro.

Nota del Editor:

Esta es una verdadera lástima. Ya sea que Suicide Squad: Kill the Justice League es un juego bueno o malo, el público tiene el derecho de saber anticipadamente qué tipo de experiencia les espera, y si gastaron bien o no su dinero. El no tener una reseña antes de tiempo es una herramienta que ayuda a toda la industria, y es una lástima que uno de los títulos más esperados del año no tenga una antes de tiempo.

Vía: IGN