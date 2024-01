Filtran los anuncios del siguiente State of Play

Conforme enero llega a su fin, muchos esperan con ansias el siguiente State of Play. Si bien por el momento no hay información oficial relacionada con este evento, tal parece que los anuncios de esta presentación ya se han filtrado, y en dado caso de ser ciertos, estaríamos frente a uno de los mejores State of Play de los últimos años.

Recientemente, el usuario conocido como Shpeshal_Nick en Twitter, quien ha filtrado información acertada en el pasado, compartió un mensaje críptico sobre en evento que se llevaría a cabo a finales de este mes:

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it.

— King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) January 28, 2024