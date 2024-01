Se filtra contenido del próximo State of Play

Estamos finalmente al primer mes del 2024, y con ello ya hay compañías de videojuegos que dieron su primer paso positivo, el ejemplo más claro ha sido Xbox, ya que revelaron tendrán nuevo evento la próxima semana, con más información sobre los juegos que se van a lanzar en próximos meses. Y con eso en mente, parece que PlayStation también se está preparando para tener su transmisión, pero se tratará de algo que no promete demasiado en cuanto a lo que van a revelar.

Según lo mencionado por el periodista de Giant Bomb, Jeff Grubb, Sony ya está preparando su video especial para las próximas semanas, dando a entender que no quiere quedarse, pues el primero en mostrar novedades será Xbox, después posiblemente Nintendo en febrero y así la compañía cerrará con broche de oro en cuanto a compañías de la trinidad. Y esto será con un State Play, por lo que básicamente hablarán de títulos ya existentes, dando a conocer fechas de lanzamiento y nuevos tráilers.

Entre lo que se menciona del contenido, probablemente estarán juegos que ya se encuentran a la vuelta de la esquina como Final Fantasy VII Rebirth, también vistazos nuevos a Rise of The Ronin, HellDivers 2, también será el espacio ideal para mostrar de Foamstars, el multiplayer estilo Splatoon de Square Enix. Por su parte, es poco probable tener algo de Marvel’s Wolverine, pues con las filtraciones de diciembre, es probable que Insomniac Games quiera cuidar más las cosas.

Claro también nos van a recordar que seguramente para ese momento ya está a la venta The Last of Us Part II: Remastered, pues este tiene como fecha de lanzamiento el próximo 19 de enero, y es posible que se nos de algún tipo de sorpresa dentro del mismo como alguna escena adicional no vista en la entrega vainilla. Sin embargo, habrá que esperar a que Sony revele tal cual el State of Play, pues al final son solo especulaciones de insiders de la industria.

Vía: Push Square

Nota del editor: Definitivamente necesitamos que salga un evento de Sony también, a fin de cuentas quienes ganan son los aficionados a la industria de los videojuegos. Entonces, valdrá la pena tener un vistazo a juegos que ya conocíamos, pero que tal vez a muchos de ellos ya se les otorgará la fecha de salida.