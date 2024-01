Clásico de PlayStation 4 podría recibir remaster en PS5

Algo que nos queda claro, es que la generación pasada de consolas fue dominada por PlayStation 4, comenzando por una ceremonia de presentación en el E3 de 2013 icónica y después tendría una avalancha de juegos importante que hasta día de hoy sigue creciendo debido a los third parties. Sin embargo, lo que más destacó fueron los exclusivos, desde el remake de Shadow of the Colossus, hasta nuevas experiencias como Ghost of Tsushima que lograron un éxito considerado como inesperado.

Por su parte, también se experimentó con juegos totalmente narrativos, y el que más logró enganchar a la gente en el verano de su lanzamiento fue Until Dawn, título desarrollado por Supermassive Games que nos dejaba explorar una noche lúgubre con un grupo de adolescentes aterrados. Lo que más llamó la atención del mismo fue justamente las decisiones que el jugador podía tomar, teniendo múltiples finales según el timing que se tuviera con los diferentes quicktime events.

Esto nos lleva a información que ha descubierto la prensa especializada, dado que se ha rumoreado que hay una versión remasterizada en camino de este juego, la cual llegará a PlayStation 5 y también a PC. Esto como parte del plan de Sony para distribuir muchos de sus juegos a Steam, y que no está de más decir, este año veremos otro de los ejemplos Horizon Forbidden West: Complete Edition, el cual lleva consigo el juego base más el DLC conocido como The Burning Shores.

En cuanto al anuncio oficial por parte de PlayStation con esta nueva versión, se dice que se llevará a cabo dentro de 15 días, es decir, será en algún algún punto de febrero, con lo que puede ser una nueva entrega de las presentaciones de State of Play. De hecho, la revelación entra con el rumor que ya habíamos dado a conocer con la segunda parte de Death Stranding, y que aparentemente nos van a decir su nombre oficial que hasta este momento se le conoce como The Beach.

Recuerda que por ahora puedes jugar a Until Dawn en PS4.

Vía: Dealabs

Nota del editor: No sé si realmente valga la pena sacar este remaster, después de todo el juego de PS4 se sigue viendo decente hasta nuestros días, y muchos poseedores de PlayStation ya lo tienen descargado. Eso sí, la versión de PC es la que no estaría de más debido a que los usuarios de esa plataforma posiblemente no lo han jugado.