¿Palworld podría llegar a PlayStation 5 o Switch?

Esta semana el videojuego conocido como Palworld se ha convertido en tendencia, dado que obtuvo millones de visitas por parte de los jugadores en cuestión de pocas horas, a eso se agrega la polémica en la que los fanáticos de Pokémon mencionan que se trata de un plagio de estos títulos RPG. Esto ha llevado a que muchos quieran probar este survival, surgiendo la duda de si hay manera de que el juego pise otros sistemas, pues por ahora se mantiene como exclusiva de Microsoft aunque no haya tratos grandes de por medio.

Con eso en mente, la gente mediante el Discord oficial del desarrollador, Pocket Pair, les han preguntado sobre si existe la posibilidad de tener el juego en más plataformas, y se ha dado una respuesta que puede resultar clara pero que a la vez da un ápice de esperanza. Concretamente mencionan que de momento no hay planes de trabajar en otros dispositivos, pero que al final lo van a considerar, dejando abierta la posibilidad de que la gente pueda experimentar el juego en más marcas de la industria.

Por su parte, Shuhei Yoshida, quien está al mando de aceptar a los juegos indies en PlayStation, ha hecho pública una felicitación con los creadores del juego sobre el lanzamiento, eso hizo que los fans inmediatamente le pidiesen que insista al equipo para hacer el juego una realidad en PlayStation 5. Yoshida ha respondido a la petición, mencionando un simple “sí”, y eso ha sido detonante suficiente para que la gente se emocione por lo que puede significar.

Respecto al posible port de este juego a Nintendo Switch, lo más seguro es que no logre pasar, pues para empezar los fanáticos de Pokémon han intentado boicotear este título, a eso se agrega que la empresa japonesa pueda negarse rotundamente por el parecido entre franquicias, no se habla de mecánicas, sino de diseño de personajes. De igual forma, es muy extraño que las demandas no se hagan notar, ya que fans de la marca han recibido algunas sin siquiera haber cobrado dinero por sus tributos a Mario u otros personajes, pero en este caso están generando ingresos.

Recuerda que Palworld está disponible en Xbox Series X/S y PC. Es una versión anticipada que irá completándose con los meses.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Aunque muchos dicen que esto pasará de moda la próxima semana, es posible que sea todo lo contrario, pues las ventas en Steam no han parado de llegar y hasta podría establecerse un nuevo récord. Ya veremos si logra realmente tener el impacto que se está esperando, y sobre todo, que sea duradero.