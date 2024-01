Reportan especificaciones bajas del Switch 2

El sucesor del Nintendo Switch es el centro de atención de los grandes rumores de este año. Si bien la Gran N se ha mantenido en silencio, nuevos reportes han compartido más información sobre las especificaciones de la consola, y la más reciente información ha decepcionado a más de una persona, puesto que se ha señalado que el hardware no será tan poderoso como se esperaba.

Hasta el momento, la mayoría de las filtraciones y rumores han señalado que el Switch 2 será una consola con un poder similar a un PlayStation 4. Ahora, de acuerdo con nuevos reportes de RedGamingTech & UDN, esta consola no contará con las 12 GB de RAM y la pantalla 1080p que previos reportes aseguraban que el hardware iba a tener.

En general se menciona que la consola contará con un SoC Tegra T239 – Con 8 GB de Ram y 10 SM; tendrá una GPU Ampere de hasta 2 Teraflops de potencia en modo dock, oscilando de 1.4 a 2; podremos encontrar un CPU de 8 núcleos Cortex A78AE, usándose uno de éstos para el sistema operativo de la consola; 8 GB de RAM que funcionarían entre 5.500 MHz y 6.400 Mhz; 1 GB de RAM está reservado para el sistema operativo; la pantalla será de 7 pulgadas OLED 720p; también se menciona que será compatible con DLSS 2 y FSR 3; el brillo máximo de la pantalla sería de hasta 1.000 nits con opción de HDR; su almacenamiento sería de 64 GB eMMC.

Si bien todas estas especificaciones aún sitúan al sucesor del Switch como una consola en un rango de poder similar a un PlayStation 4, el público no está del todo contento con estos datos. Para comenzar, se esperaba que la consola tuviera 12 GB con una pantalla 1080p, detalles que han sido rebajados en el nuevo reporte. Junto a esto, la memoria de la consola sigue siendo un problema, puesto que se habla de solo 64 GB, algo que encontramos en el Switch OLED actualmente.

Como siempre, por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo, y es muy probable que la compañía se mantenga en silencio hasta que estén listos para revelar información de forma oficial, algo que, de acuerdo con los rumores, podría suceder en la primera mitad de 2024. En temas relacionados, estos son los supuestos anuncios del siguiente Direct. De igual forma, un concierto gratuito de The Legend of Zelda está en camino.

Nota del Editor:

La idea de que Nintendo tenga una consola son un poder similar al PS4 puede sonar como algo gracioso para algunos, pero abre las puertas a, no solo una enorme cantidad de ports, sino que la Gran N tendrá en su poder un mayor hardware con el cual crear experiencias que solo ellos son capaces de hacer una realidad. Si bien algunos cambios son decepcionantes, la calidad de sus productos es lo que importa al final del día.

Vía: Notebook Check