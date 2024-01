Durante los últimos días, Palworld se ha ganado la atención de todo el público, y eso incluye a personas que no están contentas con este título. Debido a su semejanza con Pokémon, la comunidad espera con ansias el momento en el que los abogados de Nintendo y The Pokémon Company le pongan fin a este juego aún en early access. Sin embargo, las dos empresas por fin han sido cuestionadas sobre este tema, y es probable que muchos no estén contentos con la respuesta.

Al darse a conocer todas las semejanzas e inspiraciones en Pokémon, Bloomberg se puso en contacto con Nintendo y The Pokémon Company para averiguar si las empresas japonesas tenían alguna opinión sobre este título, y si tenían la intención de comenzar un proceso legal en su contra. Sin embargo, este parece no ser el caso. Los representantes de las empresas evitaron dar una respuesta al respecto, y solo Nintendo mencionó que está al tanto de la existencia de Palworld.

Pese a que no tenemos una respuesta ante las posibles acciones legales que pueden tomar las compañías, sabemos que Nintendo está haciendo todo lo posible para evitar que las comparaciones con Pokémon. Hace unos días vimos por primera vez un mod que agrega a las criaturas de bolsillo que todos conocemos, como Pikachu y Torchic, a Palworld. Sin embargo, momentos después la Gran N eliminó el video por derechos de autor, y si bien el responsable de este trabajo ha señalado que tiene la intención de publicar este mod de forma gratuita, esto deja en claro que la compañía japonesa reaccionará de forma adecuada dependiendo de la situación en la que se encuentren sus propiedades.

Aunque el público ha señalado las semejanzas entre Palworld y Pokémon, principalmente cuando hablamos de los diseños de los personajes, Pocket Pair, los desarrolladores, han dejado en claro que su trabajo está en la línea de título como Ark y Valheim. De esta forma, no están imitando el estilo de juego que encontramos en la obra de Game Freak. Solo nos queda por ver cómo es que este caso avanzará conforme la popularidad de Palworld aumente en los próximos días. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el mod de Pokémon aquí. De igual forma, Palworld rompe récords en Steam.

Nota del Editor:

No entiendo cómo es que Palworld se volvió tan popular. Parte de esto se debe a la forma en la que el público ha reaccionado ante una serie de diseños similares a los que encontramos en Pokémon, pero no hay algo que genuinamente llame mucho la atención. Este es otro juego de survival, solo que en esta ocasión hay criaturas pequeñas con armas.

Vía: Bloomberg