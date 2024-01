Los pokémon llegan a Palworld gracias a un mod

Palworld llegó en early access a PC y Xbox hace un par de días, y se ha convertido en uno de los lanzamientos más populares de 2024. De esta forma, la gente no tardó mucho para crear mods enfocados en hacer la relación con Pokémon mucho más evidente. Uno de estos se viralizó tras mostrar a Ash y otras criaturas de bolsillo en este mundo. Sin embargo, Nintendo no estuvo contento con esto, y ya ha tomado cartas en el asunto.

Por medio de su perfil de Twitter, Toasted Shoes compartió un video en donde podemos ver a Ash y diversos pokémon en el mundo de Palworld, con todo y armas incluidas. Todo esto gracias a un mod que está en desarrollo. Lamentablemente, este avance ya no está disponible, puesto que la Gran N ha tomado cartas en el asunto. En otro tweet, este creador mencionó que “Nintendo ha venido por mí”, esto después de que su video mostrando su trabajo fue eliminado por cuestiones de derechos de autor. Esto fue lo que comentó:

Nintendo has come for me, please leave me in your thoughts and prayers pic.twitter.com/HGg65y67Qp

— Toasted (@ToastedShoes) January 23, 2024