Palworld logra récord de jugadores en Steam

En estos últimos días, el videojuego conocido como Palworld ha estado en boca de casi todo los usuarios del mundo, y eso se debe a que su jugabilidad cuenta con elementos únicos de combinar entre gestión de recursos, shooters de primera persona y hasta caza de monstruos tipo mascotas. Y más allá de que algunos usuarios consideren al título algún tipo de plagio hacia la saga de Pokémon, ha sabido hacerse espacio en el interés del público a tal punto de romper un récord bastante interesante.

Según lo comentado por SteamDB, el juego se ha consolidado como uno de los más altos en cuanto a audiencia en la plataforma de Valve, es decir, no se habla de que se encuentre gratis (que lo está en Game Pass), sino que muchos de ellos han pagado por entrar a esta versión inicial que luego se expandirá a la completa. Se habla de un pico de 1.262.087 jugadores al mismo tiempo, superando a otros títulos como Cyberpunk 2077 que llegó a 200,000, y que ha causado sorpresa entre las comunidades.

Según lo recopilado, el juego sólo necesita unos 30.000 jugadores más simultáneos para superar a Dota 2 , y unos 65.000 para superar a Lost Ark. Quienes se conservan como los reyes son Counter-Strike 2 (1.818.773) y PUBG: Battlegrounds (3.257.248). Esto hace que se contradiga un poco lo dicho por el estudio desarrollador de Palworld, pues afirman ser quienes ostentan la marca más alta.

