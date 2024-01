Tráiler de la temporada final de Star Wars: The Bad Batch

La franquicia de Star Wars se encuentra en un momento que podemos considerar como cúspide, esto por la gran cantidad de contenido que se lanza en todos lados, ya se con juguetes, películas, coleccionables, videojuegos y por supuesto, las series de Disne Plus. Hablando del tema, el año pasado se lanzaron The Mandalorian temporada 3 y también Ahsoka, pero la fanaticada estaba esperando algo más específico y eso es ni más ni menos que The Bad Batch, la cual logró atrapar a una gran audiencia.

Para quien no conozca del tema, The Bad Batch es una serie de animación de ciencia ficción y fantasía que forma parte del universo de Star Wars. Fue creada por Dave Filoni y se estrenó en Disney+ en mayo de 2021. La misma se centra en el equipo de soldados de élite conocido como “The Bad Batch”, introducido previamente en la séptima temporada de The Clone Wars. Así podemos tener un nuevo enfoque de estos personajes más secundarios.

Aquí puedes ver el tráiler de los últimos episodios, los cuales ya van en camino a Disney Plus:

Aquí la ligera sinopsis de la historia:

Sigue a un escuadrón de clones experimentales, cada uno con habilidades únicas y modificaciones genéticas. Estos clones, conocidos como “The Bad Batch” o “Clone Force 99”, tienen habilidades especiales que los diferencian de los soldados clon estándar. Después de la Orden 66, que ordena la ejecución de los Jedi, “The Bad Batch” se encuentra en una posición única. A diferencia de otros clones, no obedecen automáticamente las órdenes de eliminar a los Jedi, y esto los coloca en una situación complicada. La serie sigue a este grupo disidente mientras navegan por una galaxia en transformación y enfrentan diversos desafíos.

Recuerda que el 21 de febrero llega la temporada final al servicio de Disney Plus.

Vía: Youtube

Nota del editor: Me han hablado maravillas de esta serie de animación, que incluso es mucho mejor que otras en formato live action como la de Obi-Wan. Entonces, habrá que darle su respectiva revisión desde cero en las próximas semanas antes de que llegue lo nuevo.