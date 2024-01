Secuela de Pong finalmente recibe su fecha de salida

Para quienes no lo sepan, el Pong original de Atari no ha recibido como tal una secuela desde su primera aparición en la icónica consola 2600, ya que todo lo lanzado han sido homenajes o remasters de lo ya visto, pero no hay segunda parte o evolución de lo que conocemos. Afortunadamente, y después de casi 50 años, las cosas van a cambiar ni más ni menos que con qomp 2, el cual altera nombre pero aún así será el videojuego que muchos fans de lo clásico han esperado por años.

Entonces, será el próximo 20 de febrero cuando los dueños de un Nintendo Switch podrán encontrar este videojuego a través de la tienda digital correspondiente, esto con una entrega que se sale de lo convencional en cuanto al juego clásico de la primera era de esta industria. Es decir, habrá momentos en los cual el jugador tendrá la oportunidad de salvar la pelota incluso si se le fue de las paletas, por lo que las partidas se darán de la mejor manera posible.

Aquí puedes ver su tráiler:

Aquí la descripción del título:

– Puzzle Cerebral : Los controles simples de dos botones contradicen una jugabilidad compleja y convincente. Usa tus reflejos y piensa en el futuro para evitar peligros, accionar interruptores y abrirte camino rebotando. 30 niveles complicados. Los coleccionables ocultos te empujan a explorar cada centímetro de los mapas minimalistas.



– Una sorpresa en cada esquina: qomp2 deleita constantemente con nuevas características, mecánicas, se introducen enemigos, trampas y peligros a medida que avanzas en el juego. – Jefes: cuatro jefes desafiantes bloquean tu camino al final de cada mundo. Necesitarás usar todas tus nuevas habilidades para dominar sus ataques y defensas. No te preocupes. La muerte no es el final en un mundo inspirado en los juegos arcade. La reaparición rápida garantiza que volverás a la acción en segundos.



– Un paisaje sonoro sereno: una banda sonora de improvisaciones ambientales te sumerge en el ritmo y te ayuda

mantén la calma mientras avanzas por el laberinto minimalista. Un viaje emocional: una enigmática historia de duda, miedo y autoaceptación, contada sin palabras con animaciones y efectos simples.

Recuerda que qomp 2 llega el 20 de febrero en Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Aunque es secuela tal cual de qomp, también lo es del Pong clásico, dado que al final lo está publicando Atari, dueños de la franquicia, entonces si ellos dicen que es la segunda parte, podemos considerarlo como caso cerrado.