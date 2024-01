Pornhub pedirá consentimiento en videos

Pornhub, pese a ser uno de los sitios para adultos más grandes del internet, se ha enfrentado a una serie de serios problemas legales en el pasado. Casos de pornografía infantil han llevado a diversas compañías a retirar su soporte. De esta forma, recientemente se dio a conocer que la página implementará una medida que debió estar presente desde hace tiempo.

Por medio de un correo que se ha enviado a colaboradores, se ha revelado que a partir del 23 de enero de 2024, todos aquellos que deseen subir contenido a este sitio deberán proporcionar el consentimiento de todos los involucrados. Si bien esta es una buena noticia, es una medida que llega muy tarde, puesto que la compañía se ha enfrentado a diversos problemas legales en el pasado ante la falta de consentimiento.

En el pasado, The New York Times publicó una investigación en donde se señala que múltiples personas aparecen en videos para adultos sin su consentimiento, e incluso se ha señalado que algunos de estos eran menores de edad en su momento. Aunque es muy probable que las grandes productoras de la industria no tengan un gran problema al proporcionar la documentación oficial para evitar algún problema, serán los creadores independientes y amateurs los que seguramente se toparán ante un muro.

Considerando que esta medida entrará en vigor hasta el día de mañana, aún está por verse cómo es que el público reaccionará. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, sitio para adultos es frecuentado por usuarios de PlayStation. De igual forma, se reporta nueva escama de bots en Instagram.

Nota del Editor:

Es extraño que algo tan sencillo como una verificación de consentimiento apenas se esté incorporando en uno de los sitios para adultos más grandes del planeta, aunque tampoco es una sorpresa que muchas compañías y usuarios se han opuesto a esto por años.

Vía: 404Media