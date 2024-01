Fans de Pokémon arremeten en contra de Palworld

Después de meses de muchos anuncios y tráilers, el juego conocido como Palworld finalmente ha visto la luz del día, este es un shooter en el cual podemos a aliarnos a criaturas mágicas o podemos desafiarlas en combates desenfrenados que en un inicio podrían no tener mucho sentido. Sin embargo, ha resultado una experiencia que varios usuarios han considerado como entretenida, pero también hay parte de la comunidad que ha criticado al juego por sus similitudes con cierta propiedad intelectual.

Mediante las redes sociales, los fanáticos de Pokémon se han quejado por los parecidos de ciertos monstruos con la propiedad de Game Freak, algo que realmente no tendría razón de ser, dado que son franquicias totalmente diferentes en cuanto a los aspectos de jugabilidad. De hecho, han elaborado imágenes comparativas donde se nota la clara inspiración de este producto, pero que al final no tendría porque afectar de alguna manera a quienes ya se pueden considerar como los competidores.

Reminder not to support palworld, it's not even subtle about its rip offs, how much else has it stolen? pic.twitter.com/amoWemNcpC

— AutumnRaptor (@AutumnRaptor1) January 17, 2024