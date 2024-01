Los creadores del Pokémon con pistolas se defienden

Los clones de Pokémon no son una sorpresa. Este tipo de experiencias han existido por años, y cada una ofrece algo llamativo para el público. El caso más reciente es el de Palworld, el cual se presenta como un “Pokémon con pistolas”. Sin embargo, más allá de esta bizarra combinación, muchos creen que este título no es más que solo una estafa, por lo que los responsables de este proyecto han dado la cara al respecto.

Después de los casos de juegos como Abandoned y The Days Before, la gente está más alerta que nunca ante posibles juegos que terminan siendo estafas. De esta forma, el objetivo reciente es Palworld, puesto que muchos han señalado que el material que se ha mostrado hasta el día de hoy no da la impresión que un título en forma llegará a nuestras manos. Es así que Pocketpair, los desarrolladores, ha compartido un mensaje en donde aclara esta situación:

“Los sistemas de juego que conforman el núcleo de Palworld, el entrenamiento de monstruos, las batallas, las exploraciones, la construcción, la elaboración de objetos y demás, ya están listos. Además, en el acceso anticipado ya tendréis montañas de contenido alucinante: 100+ tipos de monstruos, vastos escenarios en mundo abierto, 350+ objetos distintos, 70+ tipos de construcciones… ¡y mucho más!”

Palworld llegará a PC por medio de Early Access el 19 de enero de 2024. Los desarrolladores planean tener su juego en este estado aproximadamente durante un año, para así ir mejorando cada apartado posible en compañía de la comunidad. Junto a esto, también está en desarrollo una versión para Xbox One y Xbox Series X|S.

De esta forma queda claro que el día de mañana tendremos una idea clara sobre Palworld, y si este clon de Pokémon es uno más del montón, o si es una estafa similar a The Day Before y Abandoned. Solo nos queda esperar para tener una respuesta. En temas relacionados, llega un nuevo pokémon legendario. De igual forma, Pokémon Concierge ya tiene mercancía oficial.

Nota del Editor:

Palworld, más que ser una estafa por prometer cosas que al final no se van a cumplir, es algo que no vale la pena. Todos quieren hacer el siguiente Pokémon, pero en lugar de hacer nuevo con esta idea, prefieren meter armas, lo cual está al otro extremo, y deja en claro que estos desarrolladores no tienen una idea clara de qué hace especial a Pokémon.

Vía: Steam