¿Los servicios de suscripción son el futuro de la industria? Esta ha sido una cuestión en la cabeza de muchos durante los últimos años. Plataformas como Xbox Game Pass y PlayStation Plus tienen sus ventajas, pero parece que no están listos para convertirse en la principal forma para consumir este medio. De esta forma, un analista ha revelado que los servicios de suscripción se han estancado.

Esta misma semana, Ubisoft señaló que el futuro de la industria se encuentra en los servicios de streaming y los juegos digitales, y que pronto veremos un cambio similar al que sucedió con la industria cinematográfica y la música. Sin embargo, Larian Studios, responsables de Baldur’s Gate 3, han señalado que plataformas como Game Pass y PS Plus son un peligro para las mentes creativas, y no los consideran un beneficio. Ante estas dos posiciones extremistas, Mat Piscatella, analista de Circana, reveló el verdadero estado en el que se encuentra esta industria.

Por medio de su perfil oficial en Twitter, Piscatella mencionó que los servicios de suscripción y streaming se han estancado actualmente, y solo representan el 10% de los ingresos que generan los jugadores en Estados Unidos. Esto fue lo que comentó al respecto:

Subs have been more additive than cannibalistic, and offer players, devs and pubs more choice in how to play or how to go to market. Fear mongering on this topic is quite unnecessary.

