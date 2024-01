Square Enix dejará de hacer tantos juegos

Si bien Square Enix no es una compañía perfecta, no ha entregado múltiples juegos de calidad en los últimos. Títulos AA y AAA se han encargado de expandir sustancialmente la oferta de la compañía en múltiples consolas, con diversos mercados en mente. Sin embargo, parece que esta tendencia podría llegar a su fin, puesto que Square Enix se enfocará más en la calidad de sus productos, y no tanto en la cantidad.

Por medio de una junta con accionistas, Takashi Kiryu, CEO de Square Enix, reveló que la compañía tiene pensado reducir la cantidad de juegos que sacan a la venta, para enfocarse en la calidad. Esto quiere decir que veremos una menor cantidad de juegos por parte de la empresa, pero cada vez que veamos uno, llegará a nuestras manos de la mejor forma posible. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Quiero estructurar nuestra función de desarrollo para que podamos garantizar una mayor calidad de cada título reduciendo nuestra gama. A medida que las necesidades de nuestros clientes y los tipos de dispositivos disponibles se han diversificado, hemos intentado producir éxitos desarrollando una amplia variedad de títulos en lugar de centrarnos sólo en algunos. Creo que esto ha resultado en la fragmentación de nuestro conjunto de recursos. Mientras tanto, ha habido claros ganadores y perdedores entre los principales títulos lanzados recientemente en el mercado de los videojuegos, y se ha hecho posible que incluso los títulos independientes hagan sentir su presencia. El mercado está cada vez más polarizado entre títulos taquilleros e independientes, pero creo que hemos desarrollado muchos títulos que se encuentran en algún punto intermedio. Quiero hacer distinciones más claras en el futuro”.

Ahora, por el momento, no tenemos una idea clara de lo que esto puede significar para el futuro de Square Enix. Recordemos que títulos como Octopath Traveler II, Triangle Strategy, The DioField Chronicles, y más experiencias AA que hemos visto en los últimos años, se han enfocado en ofrecerle algo nuevo al público en lo que llegan las producciones AAA a gran escala, como lo fue Final Fantasy XVI el año pasado, y lo será Final Fantasy VII Rebirth el próximo mes.

Por un lado, esto puede dar pie a que propiedades que comenzaron como producciones de menor escala, como las que vemos salir de Team Asano, tengan un mayor presupuesto. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que Square Enix ya no le dé un enfoque a estos títulos, para dirigir todos sus recursos a experiencias como Kingdom Hearts 4.

Considerando que no sabemos mucho de Square Enix tras el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, más allá de proyectos como Kingdom Hearts 4, Visions of Mana, el remake de Dragon Quest III, y Dragon Quest XII, no hay algo más que llame la atención, al menos por el momento. Tomando en cuenta que estos tres títulos aún no tienen una fecha de lanzamiento, es probable que el 2024 no sea un año tan movido para la compañía japonesa.

Solo nos queda esperar para conocer los planes de Square Enix, y la situación en la que se encuentran sus propiedades. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Final Fantasy VII Rebirth. De igual forma, puedes conocer más sobre Visions of Mana aquí.

Nota del Editor:

Espero que esto no signifique que las producciones de Team Asano lleguen a su fin como lo que sucedió con Tokyo RPG Factory. En su lugar, desearía que este tipo de proyectos reciban un mayor presupuesto. Si bien esto significa que Octopath Traveler III llegue hasta el 2030, esperaría, puesto que estoy seguro de que será un juego de calidad.

Vía: My Nintendo News